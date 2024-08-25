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Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 5-0 Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki 3. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Fred'in hat-trick yaptığı maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 23:51
Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 5-0 Geçti

Fenerbahçe'nin Dominasyonu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 5-0 gibi farklı bir skor elde etti. Maçta Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, hat-trick yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Maçın Gelişimi

İlk yarıda her iki takım da birçok pozisyona girdi. Ancak maçın gidişatı 46. dakikada Tadić’in kullandığı köşe vuruşu ile başladı. Oosterwolde’nin kafa vuruşu kaleci Gökhan Akkan tarafından kurtarıldı.

51. dakikada Tadić'in bir köşe vuruşu daha sonrasında Saint-Maximin’in vuruşu dışarı gitti. Ancak 53. dakikada Džeko'nun şık vuruşuyla skor 2-0 yapıldı.

Farkın Açılması

60. dakikada Fred, Saint-Maximin’in pasını gole çevirerek farkı 3-0’a çıkardı. Ardından 64. dakikada Džeko'nun vuruşundan seken topu Fred tamamlayarak skoru 4-0 yaptı.

66. dakikada ise Alikulov'un ters kafa vuruşuyla fark 5-0'a çıkarıldı. Maçın sonlarına yaklaşırken İrfan Can Kahveci’nin pasında En-Nesyri'nin kaçırdığı penaltı pozisyonu dikkat çekti.

Sonuç

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, Fenerbahçe’nin ligdeki iddiasını artırmakta büyük bir etken oldu.

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