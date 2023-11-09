Fenerbahçe'de 6 numara krizi: 2 yıldız isim aday!

Fenerbahçe 6 numara arayışına devam ediyor! İki isim ön planda! Tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de 6 numara krizi: 2 yıldız isim aday!
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Takımların ara transfer süreçleri devam ediyor! Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN ARA TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe takıma en az bir 6 numara oyuncusu almak istiyor. Takımın listesinin ilk başında Salih Özcan isminin olduğu öğrenildi. Fred'in sakatlık yaşaması takımın orta sahasında problemler yaratırken Ocak ayına ertelenen 6 numara transferi için adaylar görüşülmeye başlandı. Aynı zamanda takımın listesinde Rade Krunic de bulunuyor. Yabancı kontenjanında yaşanan sorunlar sebebiyle Salih Özcan'ın bir numaraya alındığı öğrenildi. 

fenerbahçe transfer sürecini hızlandırdı

Fenerbahçe ve Galatasaray yaz döneminde Özcan için yarışa girmişti ancak Dortmund takımları reddettiği için transfer durdu. Sarı lacivertli takım ise Salih'ten henüz tam anlamıyla vazgeçmedi. 25 yaşındaki başarılı oyuncu için Ocak ayında bir kez daha görüşme planlanıyor. Fenerbahçe'nin Salih Özcan'ı almak için bazı isimleri gözden çıkarıp bütçe yaratmayı planladığı da öğrenildi. Krunic için de görüşme planladığı öğrenilen kulübün transferi Milan Teknik Direktörü'nün ismi bırakmadığı için gerçekleşmediği ancak tarafların güncel olarak anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İmzalar henüz atılmasa da Fenerbahçe'nin önceliği güncel olarak Salih Özcan. 

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