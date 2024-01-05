Fenerbahçe'de ayrılık akşamı: Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor





Fenerbahçe'nin transfer ettiği Umut Nayir, sezon başında Eyüpspor'dan kadroya katılmış ancak istediği süreyi ve şansı bulamayarak ayrılma talebinde bulunmuştur. Umut Nayir, takımda Dzeko ve Batshuayi gibi önemli isimlerin gölgesinde kalarak beklediği performansı sergileyememiştir. Oyuncu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ile görüşerek Euro 2024 için düzenli forma şansı istediğini iletti. İşte detaylar...





FENERBAHÇE TRANSFER ETTİĞİ İSİM EURO 2024 İÇİN FORMA GİYME ŞANSI BULUNDU

Sezon başında transfer olan Umut Nayir, takımındaki yıldız isimlerin etkisi altında kalarak istediği çıkışı yakalayamamıştır. Bu durum, oyuncunun ayrılık talebini beraberinde getirmiştir. Geçen sezon Ümraniyespor'da Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Umut Nayir, Fenerbahçe formasıyla 12 maçta gol kaydedemeyerek beklenen katkıyı sağlayamamıştır.





Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'in ayrılık talebini uygun bulmuştur. Oyuncunun isteği üzerine yönetimle görüşme gerçekleşmiş ve Euro 2024 için daha fazla forma şansı elde etme arzusu dile getirilmiştir. Bu gelişme sonucunda Fenerbahçe'nin yönetimi, Umut Nayir'in ayrılma talebini olumlu karşılayarak ayrılık sürecini başlatmıştır. Umut Nayir'in transferiyle ilgili gelecekteki adımlar ve hedefleri, futbolcunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir.