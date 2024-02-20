Fenerbahçe'de bahar rüzgarları: Geri dönüş yapacak

Fenerbahçeli taraftarların uzun zamandır beklediği müjde nihayet geldi... Trend Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de Samsunspor karşısında sakatlandı. Karşılaşmanın 87'inci dakikasında yerini Rade Krunic'e veren Fred'in geri döndüğü öğrenildi.. Sarı-lacivertli kulüp, müjdeli haberi resmi X hesabından (eski adıyla Twitter) duyurdu.

'HELE BAKIN KİM GELMİŞ'

Fred'in fotoğrafı, öğle saatlerinde Fenerbahce'nin paylaşımında kullanıldı. Gönderide Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımla birlikte antrenmanlara dönüşü vurgulandı ve şu sözler eşlik etti: 'Hele bakın kim gelmiş'. Bu paylaşımın ardından Fenerbahce taraftarları çok mutlu oldu.





"MR temiz çıktı"

Samsungspor maçında sakatlık geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağ bacağının ön uyluğunda tendon kopması tespit edildiği açıklandı. 21 Ocak'tan bu yana sahaya çıkmayan Fred'e MR çekildi. MR sonuçları temiz çıktı. Kas gerginlikleri tamamen iyileşen tecrübeli oyuncu, bugün takımla idmanlara başladı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde teste tabi tutulacağı ve risk almadan kadroya dahil edileceği öğrenildi. Teknik hoca İsmail Kartal, Fred'in cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçına dahil edilip edilmeyeceğine o haftaki antrenmandaki kondisyon durumuna göre kararını verecek.

Fred'in olduğu yerde huzur vardır!

Fenerbahçe, Fred'in katıldığı maçlarda iyi performanslar sergileyerek tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı defansif orta saha yıldızının oynadığı 21 resmi maçta 20 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Fred'in oynamadığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle 3 yenilgi aldılar.

Sarı lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig 27. hafta maçlarında 24 Şubat Cumartesi Kasımpaşa ile oynayacağı iç saha maçının hazırlıklarına başlandı. Eğitim Can Bartu tesislerinde eğitmen İsmail Kartal rehberliğinde gerçekleştirildi. Isınma, kondisyon ve esneklik hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncular iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenman, küçük alanda çift kale oyun ve bireysel antrenmanla sona erdi. Sarı takım ve lacivert takım yarınki antrenmana hazırlanıyor.