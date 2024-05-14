Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 30-31 Mayıs'ta yapılacak

İşte Fenerbahçe'de seçimin tarihi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul tarihleri netleşti. Sarı-lacivertli ekip, başkanlık seçimini belirlemek üzere 30-31 Mayıs tarihlerinde toplanacak. Ancak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci bir toplantı yapılacak ve çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da oy kullanılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısının 46.410 olduğu belirtildi. Adaylık başvuruları ise 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar kabul edilecek.