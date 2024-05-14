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Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 30-31 Mayıs'ta yapılacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul tarihleri belli oldu. Toplantı 30-31 Mayıs'ta gerçekleşecek, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da ikinci kez toplanacak.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 21:23
Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 30-31 Mayıs'ta yapılacak

İşte Fenerbahçe'de seçimin tarihi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul tarihleri netleşti. Sarı-lacivertli ekip, başkanlık seçimini belirlemek üzere 30-31 Mayıs tarihlerinde toplanacak. Ancak, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci bir toplantı yapılacak ve çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da oy kullanılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısının 46.410 olduğu belirtildi. Adaylık başvuruları ise 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar kabul edilecek.

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