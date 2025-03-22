Fenerbahçe'de Dzeko Üzerinden Şok Gelişme: Burnunda Kırık Tespit Edildi

Fenerbahçe'de Dzeko'nun Sağlık Durumu Endişe Veriyor

Fenerbahçe’nin tecrübeli Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüpten alınan bilgilere göre, Dzeko'nun burnunda bir kırık tespit edildi.

Kıbrıs Rum Kesimi Maçında Oynayamayacak

Millî takımında mücadele eden Dzeko, bu durum nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcunun, salı günü İstanbul'a döneceği ve kulüp doktorları tarafından detaylı bir kontrole tabi tutulacağı belirtildi. Dzeko’nun durumu, hem kulüp hem de taraftarlar açısından büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.