Fenerbahçe'den Başakşehir Maçında Sakatlanan Futbolcularla İlgili Üzücü Açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Sakatlık Açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan RAMS Başakşehir maçı sonrası sakatlanan futbolcularının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğu belirtildi.

Sakatlanan futbolcuların, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldığı ifade edilerek, "Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır" denildi.

Sakatlıkların Etkisi

Adı geçen oyuncuların durumu, Fenerbahçe'nin sezon performansı üzerinde önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Taraftarlar, sakatlanan isimlerin en kısa sürede sahalara dönmesi için umutlu.