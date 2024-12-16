DOLAR
34,95 0,05%
EURO
36,7 0,08%
ALTIN
2.984,07 -0,24%
BITCOIN
3.704.845,75 -2,79%

Fenerbahçe'den Başakşehir Maçında Sakatlanan Futbolcularla İlgili Üzücü Açıklama

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan oyuncuları hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:39
Fenerbahçe'den Başakşehir Maçında Sakatlanan Futbolcularla İlgili Üzücü Açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden Sakatlık Açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan RAMS Başakşehir maçı sonrası sakatlanan futbolcularının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada, Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğu belirtildi.

Sakatlanan futbolcuların, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldığı ifade edilerek, "Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır" denildi.

Sakatlıkların Etkisi

Adı geçen oyuncuların durumu, Fenerbahçe'nin sezon performansı üzerinde önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Taraftarlar, sakatlanan isimlerin en kısa sürede sahalara dönmesi için umutlu.

İLGİLİ HABERLER

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum FK'dan Çocuklara Özel Loca Duyurusu
2
Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig Maçları Alanya'da Yapıldı
3
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri Tanıtım Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
4
2024'te Tarih Yazdı, Olimpiyatlarda Beklentileri Karşılayamadı
5
Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı
6
Dusko Ivanovic ile Virtus Segafredo Bologna Dönemi Başlıyor
7
TFF ve Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar