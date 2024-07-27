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Fenerbahçe'den Başarı Vurgusu: Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, sportif başarı ve adalet vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:00
Fenerbahçe'den Başarı Vurgusu: Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, bu sezon futbolda büyük başarılar elde edileceğine inandıklarını belirtti.

Kalamış'ta Toplantı

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısı, açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, yönetim kurulu faaliyet raporu görüşüldü.

Faaliyet Raporu ve Geçmiş Kumpaslara Dikkat

Faaliyet raporunu sunan Burak Kızılhan, şube sorumlularına söz verdi. Yapılan bilgi paylaşımının ardından tekrar kürsüye gelen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Bu karanlık yapıya karşı tavrımız nettir ve mücadelemiz asla sona ermeyecek." dedi.

Türk Futbolu İçin Adalet Vurgusu

Kızılhan, TFF seçimli genel kurulunun gerçekleştirdiğini belirterek, "Yeni federasyondan tek beklentimiz, Türk futbolunun geleceğini düşünerek adil yaklaşımlarla tüm takımlara eşit mesafede durmasıdır," şeklinde konuştu.

Yeni Sezon Beklentileri

Futboldaki yeni sezonla ilgili umutlarını dile getiren Kızılhan, "Yapılan haksızlıklar, tüm Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. RAMS Park'ta galip gelen takıma minnettarız. Mourinho liderliğinde bu sezonun Fenerbahçe için büyük başarılara sahne olacağına yürekten inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Birliği

Başkan Ali Koç'un Bodrum'daki demeçlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Kızılhan, "Fenerbahçe bir ve beraber olursa tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Fenerbahçe, dünyanın en büyük spor kulübüdür. Farklı branşlarda aktiviteleriyle zirveye oynuyor," dedi. Rakipler değişse de, Fenerbahçe'nin isminin her zaman yüksekte kalacağını belirtti.

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