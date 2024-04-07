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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa hediyesi: 'Maç başlayacak ve sahadan çekilecek!'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Türkiye Kupası finali öncesinde, Fenerbahçe'nin maça U19 takımıyla çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in, "90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklamasının ardından yapılan bu iddia, futbolseverleri şaşırttı

Yayın Tarihi: 07.04.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:19
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Süper Kupa hediyesi: 'Maç başlayacak ve sahadan çekilecek!'

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkması beklenirken, Galatasaray'ın ise tam kadro sahaya çıkması planlanıyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in yaptığı açıklamaların ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin maça U19 takımıyla çıkacağına dair karar, kulübün altyapı takımı oyuncularının sahaya sürülmesiyle ilgili tartışmalara neden oldu. Fenerbahçe yönetimi, yaşanan olayların ardından aldığı karar doğrultusunda, maçın ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacağını duyurdu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu talepleri kabul etmemesi üzerine Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkacağı kesinleşti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in, "90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklaması da dikkat çekti. Bu açıklama, maçın nasıl bir seyir izleyeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı. Öte yandan, sosyal medyada Fenerbahçe'nin maça başlayıp daha sonra sahadan çekileceği iddiası da dolaşmaya başladı. Ancak bu iddia henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

fenerbahçe

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası finali öncesi gergin bir atmosfer yaşanıyor ve maçın nasıl bir seyir izleyeceği büyük merak konusu.

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