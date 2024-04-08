Fenerbahçe'den görülmemiş karar! Süper Kupa finalinde sahayı terk etti..

2022-2023 futbol sezonunun zirvesinde, Süper Lig’in galibi Galatasaray ve Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe, Urfa’da 11 Nisan Stadyumu’nda Süper Kupa için mücadele etti.

Türk futbolunun iki devi, 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası zaferini elde eden Fenerbahçe, Urfa’da 11 Nisan Stadyumu’nda Süper Kupa’nın sahibini belirlemek üzere kozlarını paylaştı.





SÜREÇ NE ŞEKİLDE OLACAK?

Fenerbahçe’nin Süper Kupa Finali’nden çekilmesi sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç görevlilerinden gelecek raporları inceleyecek. Bu raporlar ışığında, sarı-lacivertli takımın durumu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) taşınacak ve resmi süreç işletilecektir.

Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçından çekilme kararının ardından, takımın savunması talep edilecek. Eğer Fenerbahçe için geçerli bir sebep bulunamazsa, karşılaşma Galatasaray’ın hükmen zaferi olarak kayıtlara geçirilecektir.

Tahmin edilen bir haftalık inceleme süresi sonrasında, eğer PFDK Fenerbahçe’nin Süper Kupa Finali’ndeki çekilmesini hükmen mağlubiyet olarak değerlendirirse, kulüp kararı Tahkim Kurulu’na götürme seçeneğine sahip olacak.