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Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt

Fenerbahçe, Icardi'ye verilen cezaya tepki gösterdi! Sözün bittiği yerdeyiz diye açıkladı. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 19:32
Fenerbahçe'den Icardi kararına flaş yanıt

Fenerbahçe, Galatasaraylı golcü Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yönelik hareketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı 1 maçlık cezaya karşı sert bir tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!" ifadesiyle Icardi'ye verilen cezayı sert bir dille eleştirdi.

TFF'nin, Icardi'ye MKE Ankaragücü maçında rakip taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verdiği 1 maçlık men cezasına Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kutlamalarında çekilen bir fotoğrafın da paylaşılması dikkat çekti. Açıklamada, "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…" ifadesiyle, Icardi'nin cezasının adil olmadığı savunuldu.

icardi

Ayrıca, açıklamada Türk futbolunu yöneten isimlere de sert eleştirilerde bulunuldu. Selahattin Baki, "Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür." ifadelerini kullanarak, adaletin sağlanmamasına dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin bu sert tepkisi, Türk futbolunda yaşanan olayların ardından gündemi meşgul etmeye devam ederken, futbol camiasındaki rekabet ve tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu. Beşiktaş derbisi öncesinde yaşanan bu gelişmeler, maç öncesinde tansiyonun yüksek olmasına sebep olabilir.

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