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Fenerbahçe’den resmi açıklama: Mourinho’nun aldığı ücret belli oldu

Fenerbahçe, anlaşmış olduğu yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile 2 senelik sözleşme imzalamış olduklarını KAP’a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Mourinho’ya ödeyecekleri ücreti de açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:36
Fenerbahçe’den resmi açıklama: Mourinho’nun aldığı ücret belli oldu

Fenerbahçe, çok konuşlan yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile 2 senelik sözleşme imzalamış olduklarını ve anlaştıkları bilgisini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulüp, bu bildiride Mourinho’nun ücretini de açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP’a yapılan bildirimde, Portekizli hocanın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak görev yapacağını ve bu hususta Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile anlaşma imzalandığını ifade etti.

Fenerbahçe, Mourinho ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşılmış olduğunu da belirtti.

Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı bir açıklamada, Mourinho ve ekibinin takıma 12 milyon euroluk bir maliyeti olduğunu ifade etmişti.

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