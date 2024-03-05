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Fenerbahçe'den sürpriz 11! İlk kez olacak

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ilk 11'i dikkatleri çekerken gözler ise Konferans Ligi'ne çevrildi. Forvet pozisyonlarınlarında değişiklik olması beklenirken ilk kez bir arada izlenecek yıldızların sinyalleri verildi.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 13:48
Fenerbahçe'den sürpriz 11! İlk kez olacak


Ligde Hatay'ı mağlup etmesiyle beraber yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe’de gözler Union Saint-Gilloise mücadelesine çevrildi. Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda rakibine konuk olacak Sarı-Lacivertliler’de kadro tercihi heyecanla beklenmeye başlandı. İsmail Kartal’ın, yoğun fikstüründen ötürü yaşanacak mücadelede 11’inde rotasyona gitme ihtimalinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, bireysel saha çalışmalarına başlarken milli ismin hedefinin  St.Gilloise ile oynanacak rövanşta sahada olmak olduğunu ifade etti. Antrenmanda keyifli dakikalar yaşanırken futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle beraber pas çalışması yapıldı.

RHAN KENT'İN GÖZÜ KARTAL'DA
İngiliz topçu, Alanya mücadelesinde sonuç 2-2’yken tam 12 hafta sonra kurtarıcı olarak sahaya boy gösterdi. Devamında ise Kent’in adı TFF’ye bildirilen kadro listesinden çıkartıldı. Fakat 27 yaşındaki futbolcu, UEFA’ya verilen listede yer alıyor. Ryan Kent, sadece Konferans Ligi maçlarında sahada görev alabileceği duyuruldu.
fenerbahçe stoper
AYLAR SONRA İKİ İSİM BİRARADA
St. Gilloise deplasmanında stoper olarak kimin olacağı araştırılırken cezasından dolayı Hatay karşısında görev yapamayan Djiku'nun 11'e dönmesi bekleniyor. Çağlar dinlendirilmeye alınırken sezonun ilk aşamalarında yer alan ikili Djiku-Becao’yu 29 Ekim’den sonra ilk kez bir arada ekranlarda görülebilecek.

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