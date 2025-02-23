Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a Konuk Oluyor!

Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:33
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'a Konuk Oluyor!

Fenerbahçe, Derbide Galatasaray ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. RAMS Park'ta gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilecek. Vincic'in yardımcı hakemleri ise yine Slovenya'dan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin Hedefi: Galatasaray'ı Mağlup Etmek

Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan Galatasaray'ı mağlup ederek bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

İki Eksik Oyuncu

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik heyet, sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna da karar verecek. Bu iki savunmacı, takımla çalışmalara başlamış olsa da, son durumları maç saatinde belli olacak.

Kalede Tercih Sorusu

Fenerbahçe'de, Livakovic'in sakatlığını atlatarak dönecek olması, kalede kimin görev alacağı merak konusu. Sezon boyunca kaleyi koruyan Livakovic, sakatlığı sırasında İrfan Can Eğribayat'a fırsat vermişti.

3'lü Savunma ile Devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbide 3'lü savunma formasyonunu bozmayacak. Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan dizilişi Galatasaray deplasmanında sürdürmeyi planlıyor.

Geçmiş Derbilerdeki İstatistikler

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Geçen sezon son bölümde oynanan bu karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, 10 kişi kalmasına rağmen galip gelmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti.

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