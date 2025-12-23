Fenerbahçe Derbide İlk Yenilgiyi Yaşadı: Beşiktaş 2-1

Fenerbahçe derbide ilk yenilgisini yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu - İlk hafta

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı, karşılaşma sonunda siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı bu sezon ilk yenilgisini yaşamış oldu.

Sezon içindeki diğer derbi sonuçları

Daha önce Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmiş, Galatasaray ile ise 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler böylece bu sezonki 3. derbisinde mağlubiyet aldı.

