DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Fenerbahçe, Diego Carlos ile 194. Yabancı Transferini Gerçekleştirdi

Fenerbahçe, Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos ile tarihindeki 7. Brezilyalı stoperine kavuştu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:30
Fenerbahçe, Diego Carlos ile 194. Yabancı Transferini Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'nin 7. Brezilyalı Stoperi: Diego Carlos

Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden transfer ettiği Diego Carlos ile tarihindeki 7. Brezilyalı stoperine imza attı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe’nin 194. yabancı transferi olarak kayıtlara geçti.

Futbol sezonuna teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde 8 transfer ile başlayan Fenerbahçe, kış transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Carlos, ligin ikinci yarısındaki ilk transfer olarak takıma katıldı ve bu sezon 9. transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Stoper Tarihi

Fenerbahçe, ilk Brezilyalı savunmacısını 2003-2004 sezonunda Fabio Luciano ile kadrosuna kattı. Luciano’nun ardından sırasıyla Edu, Bilica, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Rodrigo Becao da sarı-lacivertli formayı giydi. Diego Carlos, bu süreçte Fenerbahçe’nin 7. Brezilyalı stoperi oldu.

Brezilya'dan Gelen 29. Transfer

Brezilyalı oyuncular, Fenerbahçe'nin tarihindeki en çok yabancı transfer kaynağı oldu. Diego Carlos’un transferi ile birlikte kulüp, Brezilya'dan yaptığı transfer sayısını 29’a çıkardı. Daha önce Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington gibi isimlerle bu listeye devam etmişti.

Ali Koç Döneminde Brezilyalı Transfer Rüzgarı

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde de Brezilya’dan en çok transferi gerçekleştirdi. Koç, yönetiminde bu politika ile birlikte 62. yabancı transferini Carlos ile gerçekleştirmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, Koç yönetiminde toplamda 38 farklı ülkeden oyuncu kadrosuna katmış durumda.

Diego Carlos'un Kariyer Geçmişi

Diego Carlos, kariyerine Brezilya'da başlayarak Avrupa'da Porto ile adım attı. Sırasıyla Estoril, Nantes, Sevilla gibi takımlarda oynadıktan sonra 31 milyon avro bedelle Aston Villa'ya transfer oldu. Şimdi ise Fenerbahçe onun 7. kulübü oldu.

Fenerbahçe'nin Tarihinde Yabancı Oyuncular

Fenerbahçe, 117 yıllık tarihinde kadrosuna dahil ettiği 194 yabancı futbolcuyu ülkelerine göre dağıttığında, Brezilya 29 transfer ile zirvede yer alıyor. Diğer ülkelerden gelen oyuncular ise sırasıyla Yugoslavya, Almanya ve Hollanda oluyor.

Futbolseverler, Diego Carlos’un Fenerbahçe’deki performansını ve takımın gelecek stratejilerini merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
2
Çorum'da Amatör Spor Kulüplerine 3 Milyon Lira Malzeme Desteği
3
Sivasspor, Kayserispor ile Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Milliler Paris'te Karate 1 Premier Lig'e Hazırlanıyor
5
Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Vedia Nil Apak ve Annesi Toprağa Verildi
6
Avustralya Açık Finalinde Sabalenka ile Keys Karşılaşacak
7
Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Baskılı Oynamak İstiyoruz'

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları