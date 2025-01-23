Fenerbahçe, Diego Carlos ile 194. Yabancı Transferini Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'nin 7. Brezilyalı Stoperi: Diego Carlos

Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden transfer ettiği Diego Carlos ile tarihindeki 7. Brezilyalı stoperine imza attı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Fenerbahçe’nin 194. yabancı transferi olarak kayıtlara geçti.

Futbol sezonuna teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde 8 transfer ile başlayan Fenerbahçe, kış transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Carlos, ligin ikinci yarısındaki ilk transfer olarak takıma katıldı ve bu sezon 9. transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Stoper Tarihi

Fenerbahçe, ilk Brezilyalı savunmacısını 2003-2004 sezonunda Fabio Luciano ile kadrosuna kattı. Luciano’nun ardından sırasıyla Edu, Bilica, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Rodrigo Becao da sarı-lacivertli formayı giydi. Diego Carlos, bu süreçte Fenerbahçe’nin 7. Brezilyalı stoperi oldu.

Brezilya'dan Gelen 29. Transfer

Brezilyalı oyuncular, Fenerbahçe'nin tarihindeki en çok yabancı transfer kaynağı oldu. Diego Carlos’un transferi ile birlikte kulüp, Brezilya'dan yaptığı transfer sayısını 29’a çıkardı. Daha önce Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington gibi isimlerle bu listeye devam etmişti.

Ali Koç Döneminde Brezilyalı Transfer Rüzgarı

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde de Brezilya’dan en çok transferi gerçekleştirdi. Koç, yönetiminde bu politika ile birlikte 62. yabancı transferini Carlos ile gerçekleştirmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, Koç yönetiminde toplamda 38 farklı ülkeden oyuncu kadrosuna katmış durumda.

Diego Carlos'un Kariyer Geçmişi

Diego Carlos, kariyerine Brezilya'da başlayarak Avrupa'da Porto ile adım attı. Sırasıyla Estoril, Nantes, Sevilla gibi takımlarda oynadıktan sonra 31 milyon avro bedelle Aston Villa'ya transfer oldu. Şimdi ise Fenerbahçe onun 7. kulübü oldu.

Fenerbahçe'nin Tarihinde Yabancı Oyuncular

Fenerbahçe, 117 yıllık tarihinde kadrosuna dahil ettiği 194 yabancı futbolcuyu ülkelerine göre dağıttığında, Brezilya 29 transfer ile zirvede yer alıyor. Diğer ülkelerden gelen oyuncular ise sırasıyla Yugoslavya, Almanya ve Hollanda oluyor.

Futbolseverler, Diego Carlos’un Fenerbahçe’deki performansını ve takımın gelecek stratejilerini merakla bekliyor.