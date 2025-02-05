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Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi Konuk Etti: Maç Notları

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki Erzurumspor FK maçında kadrosunda büyük değişiklikler yaptı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:43
Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi Konuk Etti: Maç Notları

Fenerbahçe'de Kadroda Büyük Değişiklikler

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 8 büyük değişiklik yaptı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen maçta, önemli isimlerin çoğu yedek soyunduruldu.

Mourinho, ligdeki bir önceki maçta ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Flip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi yedek bıraktı. Fred ise maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Maç Kadrosu

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında aşağıdaki 11 ile maça başladı:

  • Ertuğrul Çetin
  • Çağlar Söyüncü
  • Djiku
  • Skriniar
  • Levent Mercan
  • İsmail Yüksek
  • Amrabat
  • Mert Hakan Yandaş
  • Cengiz Ünder
  • Talisca
  • Cenk Tosun

Sakatlık ve Eksikler

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında toplam 9 oyuncusundan yararlanamadı. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür'ün sakatlıkları, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic'in gribal enfeksiyonu nedeniyle kadroda bulunamadığı belirtildi. Ayrıca, yeni transfer Ognjen Mimovic teknik ekip kararıyla maç kadrosunda yer alamadı.

Skriniar ve Talisca İlk 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Skriniar, Çaykur Rizespor karşısında da oynayarak üst üste ikinci kez kadrodaki yerini korudu. Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla ilk kez

Cengiz Ünder'in Dönüşü

Cengiz Ünder, Erzurumspor FK karşısında 133 gün sonra ilk 11'deki yerini alarak takımına döndü. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11 şansı bulmuştu. Bu sezon ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev alan Cengiz Ünder, bu karşılaşmaların 7'sinde sonradan oyuna dahil oldu.

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