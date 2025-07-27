Fenerbahçe, Eusebio Kupası'nda Benfica'ya 3-2 Yenildi

Fenerbahçe, Eusebio Kupası'nda Benfica'ya Yenildi

2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de bulunan Fenerbahçe, dördüncü ve son hazırlık maçında güçlü rakibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Luz Stadı'nda oynanan karşılaşma, 3-2'lik skorla sona erdi.

Maçın Gelişimi

Sarı-lacivertli ekip, maça Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri ilk 11'iyle çıktı. Benfica ise Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Montoya, Aursnes, Veloso, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis oyuncularından oluşan kadrosuyla sahadaydı.

Maçın başında etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu tarafından atılan golle 1-0 geriye düştü. Benfica, 42. dakikada Archie Brown'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Ancak Fenerbahçe, 45. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

İkinci Yarı ve Mücadele

İkinci yarıya teknik direktör Jose Mourinho, formasyon değişikliği yaparak ve 3 oyuncu değiştirerek çıktı. Sarı-lacivertliler, 60. dakikada Youssef En-Nesyri ile eşitliği sağladı. Uzun süre birbirine üstünlük sağlayamayan iki takım içerisinde, 81. dakikada Araujo ile Benfica tekrar öne geçti: 3-2.

Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe, Sofyan Amrabat-Levent Mercan, Oğuz Aydın-Ognjen Mimovic ve Sebastian Szymanski-Cenk Tosun değişikliklerine gitti fakat aradığı golü bulamadı ve karşılaşmayı 3-2 mağlup kapattı.

Öne Çıkan Detaylar

Jhon Duran , karşılaşmada yedek soyundu; kamp sürecine geç katılıp iki hazırlık maçını kaçırdı.

, karşılaşmada yedek soyundu; kamp sürecine geç katılıp iki hazırlık maçını kaçırdı. İsmail Yüksek , Benfica maç kadrosunda yer almadı; sakatlık riski nedeniyle teknik direktör Mourinho tarafından dinlendirildi.

, Benfica maç kadrosunda yer almadı; sakatlık riski nedeniyle teknik direktör Mourinho tarafından dinlendirildi. Fenerbahçe, Benfica karşısında Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte, sakatlığı henüz geçmemiş olan İsmail Yüksek 'in eksikliğini yaşadı.

ve ile birlikte, sakatlığı henüz geçmemiş olan 'in eksikliğini yaşadı. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu , Benfica ilk 11'inde görev aldı ve Türk kulüpleriyle transfer dedikodularında adı geçiyor.

, Benfica ilk 11'inde görev aldı ve Türk kulüpleriyle transfer dedikodularında adı geçiyor. Karşılaşmaya büyük ilgi vardı; 68 bin 100 seyirci kapasiteli Luz Stadı’nda 55 bin 443 biletli seyirci maç izledi.

Fenerbahçe'nin Portekiz kampındaki önceki hazırlık maçlarında Portimonense ve Leira ekiplerini mağlup edip, Al-Ittihad ile 4-0'lık bir galibiyet almıştı.

Fenerbahçe, devam eden sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Lizbon’daki Estadio da Luz Stadı'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaştı. Eusebio Kupası'nı kazanan Benfica takımı sevinç yaşadı.

Fenerbahçe, devam eden sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Lizbon’daki Estadio da Luz Stadı'nda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaştı. Eusebio Kupası'nı kazanan Benfica takımı sevinç yaşadı.