Fenerbahçe evinde ilk mağlubiyetini aldı: Beşiktaş 2-1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'e 2-1 yenilerek bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini yaşadı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:24
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu | 1. Hafta

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk etti ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Kanarya, bu süreçte 9 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybederek taraftarı önünde bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşamış oldu. Tedesco'nun öğrencileri için ev sahibi avantajı bu kez sonuca yansımadı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

