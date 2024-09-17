Fenerbahçe Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Derbi Hazırlıklarına Hız Verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması için antrenmanlarına başladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Seans, salon içerisinde gerçekleştirilen core çalışmasıyla start aldı.

Sahada ise çabukluk ve pas organizasyonlarına odaklanıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti ve dayanıklılık koşularıyla sonlandırıldı.

Özel İmenler ve Yenilenme Çalışmaları

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-0 galip gelerek tamamladığı maçta ilk 11’de yer alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladılar.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıkları için yarın da antrenmanlarına devam edecek.