Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi İçin Taraftar Desteğiyle Yola Çıktı

Fenerbahçe'nin Derbi Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

Taraftarın Coşkusu

Sabah saatlerinde, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak takımına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, takım otobüsü hareket ederken büyük bir coşku ve sevgi gösterisi ile futbolculara ve teknik direktör Jose Mourinho'ya destek oldular.

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Tesislerden ayrılan sarı-lacivertli kafile, güvenlik önlemleri altında stada doğru ilerledi. Taraftarların tezahüratları eşliğinde moral bulan Fenerbahçe, derbiye odaklandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Ülker Stadı'na hareket etti. Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Ülker Stadı'na hareket etti. Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Ülker Stadı'na hareket etti. Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Ülker Stadı'na hareket etti. Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde erken saatlerde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek verdi.