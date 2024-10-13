Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Fenerbahçe Galip Geldi

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında, Fenerbahçe, ev sahibi olduğu derbide Galatasaray'ı 82-73'lük skorla mağlup etti.

Başantrenör Valerie Garnier'in Açıklamaları

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Galatasaray derbilerinin öneminin farkındayız. Taraftarımız bugün bizi çok iyi destekledi, onlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray dış atışlardan etkili oldu, ancak ekstra ribauntları almak ve potaya yakın hücum etmeye çalışmak farkı açtı," dedi.

Sevgi Uzun'un Görüşleri

Sarı-lacivertli takımın milli oyuncusu Sevgi Uzun ise karşılaşmanın heyecanını aktardı: "Çok keyifli bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Geri gelerek sonlara doğru ağırlığımızı koymayı bildik. Galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz."

26 yaşındaki basketbolcu, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) edindiği tecrübeleri vurgulayarak, "Döndüğüm için çok mutluyum. Hiçbir şey bu taraftar kadar keyifli değil. Çok güzel bir tecrübeydi. İnanıyorum ki WNBA'deki deneyimlerimi takımıma yansıtarak daha iyi bir sezon geçirebiliriz," ifadelerini kullandı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Metro Enerji Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Metro Enerji Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.