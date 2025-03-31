Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Yabancı Saldırısı

Yabancı Futbolcular Derbilerin Kaderini Belirliyor
Fenerbahçe ile Galatasaray, 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Son yıllarda oynanan derbilerde ve özellikle son 11 sezonda, gollerin büyük çoğunluğunun yabancı futbolcular tarafından atıldığı dikkat çekiyor.
Son 11 Sezonda 25 Derbi
Fenerbahçe ve Galatasaray, son 11 yılda toplamda 25 derbi oynamış durumda. Bu derbilerde Galatasaray 22 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 16 golle karşılık vermiştir. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu sırada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonlanmıştır.
Toplamda atılan 38 golün 31'inin yabancı futbolcular tarafından kaydedildiği bu dönemde, Galatasaray'ın yabancı oyuncuları 19 gol atarken, Fenerbahçe'deki yabancı oyuncular ise 12 golle skora katkı sağladı. Türk oyuncular yalnızca Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan ise 3 gol sevinci yaşadı.
Yabancı Oyuncuların Başarısı
Son 11 sezonda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde tam 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşamıştır. 2014-2015 sezonundan itibaren gerçekleşen 25 derbide, Fenerbahçe'den 11, Galatasaray'dan ise 13 yabancı oyuncu fileleri havalandırdı. Bu süreçte Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 2 Türk futbolcu gol atmıştır.
Mevcut kadrolardaki isimlerden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaray'da Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde de ağları havalandırma başarısı göstermiştir.
Son 11 Sezondaki Derbi Sonuçları
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki son 11 sezonda oynanan 25 derbiye ait sonuçlar ve gol atan oyuncular aşağıdaki gibidir:
- 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs - TFF Süper Kupa - 0 - 0
- 18.10.2014 Türk Telekom - Süper Lig - 1 - 2 (Alper Potuk / Sneijder (2))
- 08.03.2015 Fenerbahçe - Süper Lig - 1 - 0 (Kuyt)
- 25.10.2015 Fenerbahçe - Süper Lig - 1 - 1 (Diego / Olcan Adın)
- 13.04.2016 Türk Telekom - Süper Lig - 0 - 0
- 26.05.2016 Antalya - Türkiye Kupası - 0 - 1 (Podolski)
- 20.11.2016 Ülker - Süper Lig - 2 - 0 (Van Persie (2))
- 23.04.2017 Türk Telekom - Süper Lig - 1 - 0 (Josef de Souza)
- 22.10.2017 Türk Telekom - Süper Lig - 0 - 0
- 17.03.2018 Ülker - Süper Lig - 0 - 0
- 02.11.2018 Türk Telekom - Süper Lig - 2 - 2 (Valbuena, Jailson / Donk, Linnes)
- 14.04.2019 Ülker - Süper Lig - 1 - 1 (Eljif Elmas / Onyekuru)
- 28.09.2019 Türk Telekom - Süper Lig - 0 - 0
- 23.02.2020 Ülker - Süper Lig - 1 - 3 (Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru)
- 27.09.2020 Türk Telekom - Süper Lig - 0 - 0
- 06.02.2021 Ülker - Süper Lig - 0 - 1 (Mustafa Muhammed)
- 21.11.2021 Nef - Süper Lig - 2 - 1 (Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu)
- 10.04.2022 Ülker - Süper Lig - 2 - 0 (Zajc, Serdar Dursun)
- 08.01.2023 Ülker - Süper Lig - 0 - 3 (Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi)
- 04.06.2023 Nef - Süper Lig - 0 - 3 (Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi)
- 24.12.2023 Ülker - Süper Lig - 0 - 0
- 07.04.2024 11 Nisan (Şanlıurfa) - TFF Süper Kupa - 0 - 3 (Hükmen) (Mauro Icardi)
- 19.05.2024 RAMS Park - Süper Lig - 1 - 0 (Çağlar Söyüncü)
- 21.09.2024 Ülker - Süper Lig - 1 - 3 (Edin Dzeko / Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara)
- 24.02.2025 RAMS Park - Süper Lig - 0 - 0