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Fenerbahçe Gaziantep'e Ulaştı: Taraftar Tepkisi Büyüktü

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi. Taraftarlar otelde yönetimle ilgili tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 23:57
Fenerbahçe Gaziantep'e Ulaştı: Taraftar Tepkisi Büyüktü

Fenerbahçe Gaziantep'te

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e ulaştı.

Özel Uçakla İniş

Fenerbahçe kafilesi, maç hazırlıkları kapsamında özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Havalimanından sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçiş yaptı.

Taraftarların Tepkisi

Kafile otelin önüne geldiğinde, bir grup taraftar pankart açarak ve sloganlar atarak Fenerbahçe yönetimine karşı tepkilerini dile getirdi.

Maç Bilgileri

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Kafile, havalimanından takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Kafile, havalimanından takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi.

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