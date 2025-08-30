DOLAR
Fenerbahçe, Gençlerbirliği Deplasmanında — Zeki Murat Göle Yönetiminde Edson Sahne Alabilir

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ye konuk oluyor. Zeki Murat Göle takımın başında; 5 eksik var, Edson Alvarez ilk kez forma giyebilir.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ye konuk oluyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Lig başlangıcı ve son durum

Avrupa müsabakası nedeniyle ligdeki ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışını 2. hafta Göztepe deplasmanında golsüz beraberlikle yaptı. Geçen hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Teknik yönetimde gelişme

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak. Yönetim kurulu dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı aldı. Mourinho'nun yokluğunda Göle takımın saha içindeki sorumluluğunu üstlenecek.

Eksikler

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş tedavilerine devam ediyor. Ayrıca Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun da müsabakada oynaması beklenmiyor.

Yeni transferler ve kadro

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkma şansı yakalayacak; teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan geçtiğimiz maçta ilk kez kadroya dahil edilen Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında şans bulamamıştı. Nene de teknik heyetin tercihine göre ilk kez forma giyecek.

