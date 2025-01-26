Fenerbahçe-Göztepe Maçı Öncesi Arbede: Taraftarlar ve Emniyet Karşı Karşıya Geldi

Fenerbahçe-Göztepe Maçı Öncesinde Gerilim Yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesinde, Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda gergin anlar yaşandı. Emniyet güçleri ile Göztepeli taraftarlar arasında arbede meydana geldi.

Taraftarların Stadyum Girişi Sıkıntılı Geçti

İzmir ekibinin taraftarları, maçı izlemek üzere stadyuma giriş yaptı. Ancak, taraftarları taşıyan otobüslere ve midibüslere yerleştirilen emniyet yetkilileri, taraftarların araçlardan inmesi sırasında sorun çıkardı. Göztepe taraftarları, yüzlerini kapatma girişiminde bulununca, polis memurları duruma müdahale etti.

Arbede Sırasında Polis Memuru Yere Düştü

Yaşanan arbede esnasında bir polis memurunun yere düştüğü görüntüleri ise dikkat çekti. Olayların ardından, emniyet güçleri bazı Göztepeli taraftarları gözaltına alarak kontrolü sağladı. Böylece, kontrol altına alınan taraftarlar, deplasman tribününe güvenli bir şekilde giriş yaptı.

Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesindeki bu olay, futbolseverler arasında endişeye yol açarken, iki takımın oyuncuları stadyumda maç saatini beklemeye başladı.