Fenerbahçe - Göztepe: Trendyol Süper Lig 19. Hafta Mücadelesi

Fenerbahçe, Göztepe'yi Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşayamadı ve 42 puanla 2. sırada yer alıyor. Göztepe ise 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayıp 4. sırada bulunuyor.

Maçın Önemi

Fenerbahçe, ligde İzmir temsilcisini yenerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.

60. randevu

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de bugüne kadar 59 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Kanarya 27 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan üstün ayrıldı. İki ekip arasındaki 23 maç ise berabere sonuçlandı. Bu süreçte Fenerbahçe 90 gol atarken, Göztepe 44 gol kaydetti.

Rekabetten Öne Çıkan Skorlar

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 22 Aralık 1974'te İstanbul İnönü Stadyumu'nda 7-1 ile aldı. Sarı-lacivertlilerin Göztepe'ye karşı 23 Kasım 2001'de 5-0 ve 3 Eylül 1961'de 5-1 galibiyetleri de bulunuyor. Göztepe ise rakibini en farklı 1970-1971 sezonunda 3-1 ile yendi.

Son 10 Maç

İki takım arasındaki son 10 lig maçında Fenerbahçe üstünlüğü var. Kanarya bu süreçte 5 maç kazanırken, Göztepe 1 maçta galip geldi ve 4 karşılaşma berabere tamamlandı.

Gol ve Savunma İstatistikleri

Fenerbahçe bu sezon attığı 42 golle ligin en golcü takımı konumunda. Sarı-lacivertliler çıktığı 18 maçın 16'sında fileleri havalandırdı ve son 3 maçta 10 gol kaydetti. Göztepe ise kalesinde 10 gol görerek ligde en az gol yiyen takım konumunda; 11 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Göztepe'nin Form Grafiği

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, son dönem formuyla yükselişte. İzmir ekibi son 5 lig maçında 12 puan topladı; Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti, tek yenilgisi Trabzonspor karşısında oldu. Göztepe dış sahadaki son 3 maçını da kazandı.

Fenerbahçe'de Eksikler ve Kadro Durumu

Fenerbahçe'de tedavileri süren Archie Brown ile Levent Mercan kadroda yer alamayacak. İzni tamamlanan ve İstanbul'a dönen Youssef En-Nesyri'nin son durumu teknik heyetin kararıyla netleşecek. Aston Villa maçında UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyen Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin bu maçta görev alması bekleniyor.

Kart Durumu

Sakatlığının ardından Alanyaspor maçıyla formasına dönen Edson Alvarez, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alvarez bu sezon ligde 9 maçta süre aldı; bu müsabakada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kocaelispor mücadelesinde yer alamayacak.

Hakem

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki karşılaşmada düdüğü Cihan Aydın çalacak. Aydın'ın yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı.

