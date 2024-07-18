Fenerbahçe, Hull City'yi 5-1 mağlup etti! Dzeko'dan çifte gol

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇINDA HULL CITY'Yİ 5-1 MAĞLUP ETTİ



Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Avusturya'da gerçekleştirdiği kampın ardından İstanbul'a dönen Sarı-lacivertliler, İngiltere Championship takımı Hull City ile karşılaştı. Ülker Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanmaya başladı. Bu maçlarda Sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kamptan döndükten sonra Hull City ile oynanan bu maç, Fenerbahçe'nin moralini yükseltti.



MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLAR

Fenerbahçe, Hull City karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Maçın yıldızları arasında Edin Dzeko, Fred, Sebastian Szymanski ve Mert Hakan Yandaş yer aldı. Dzeko, attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Diğer goller ise Fred, Szymanski ve Mert Hakan'dan geldi. Hull City'nin tek golü Sincere Hall'dan geldi.

Edin Dzeko, maçta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Maçın 15. dakikasında ilk golünü kaydeden Dzeko, 47. dakikada bir kez daha ağları sarsarak takımına önemli bir avantaj sağladı. Bu performans, Dzeko'nun yeni sezonda Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olacağını gösterdi.



Yeni transfer Fred ve Sebastian Szymanski de maçta etkili performanslarıyla öne çıktı. Fred, 35. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaparken, Szymanski ise 59. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü golünü kaydetti. Mert Hakan Yandaş ise maçın son anlarında attığı golle skoru belirledi.



TEKNİK DİREKTÖR JOSE MOURINHO İLK KEZ ÜLKER ARENA'DA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, ilk kez Ülker Arena'da bir karşılaşmaya çıktı. Mourinho, takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu ve yeni sezon için umutlu olduğunu belirtti. Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımın bugün sergilediği performans beni çok mutlu etti. Sezon öncesi hazırlıklarımız planladığımız gibi ilerliyor" dedi.

FENERBAHÇE'NİN YAKLAŞAN MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe'nin hazırlık süreci devam ediyor ve takımın önünde önemli maçlar bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin yaklaşan maç programı:

23 Temmuz Salı: Lugano - Fenerbahçe

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Lugano

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - Adana Demirspor

18 Ağustos Pazar: Göztepe - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Hull City karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle moral buldu ve yeni sezon öncesi hazırlıklarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Edin Dzeko'nun etkileyici performansı ve yeni transferlerin katkısı, Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi umutlarını artırdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

