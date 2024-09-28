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Fenerbahçe ile Antalyaspor, 57. Maç için Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe, Antalyaspor ile Trendyol Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısı 37.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:01
Fenerbahçe ile Antalyaspor, 57. Maç için Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 57. Karşılaşması Öne Çıkıyor

İstanbul - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig kapsamında Antalyaspor ile yarın 57. kez karşılaşacak.

Bu iki takımın daha önceki 56 lig mücadelesinde, Fenerbahçe, 37 galibiyet alırken, 11 maç berabere sonuçlandı ve Antalyaspor ise sadece 8 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte toplam 102 gol atarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Antalya'daki Performans

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez Antalya'da karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14'ünü kazanmayı başaran Fenerbahçe, 5 kez 3 puanı Antalyaspor ile paylaştı. Kalan 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe, 38 gol atarken, rakibi 25 golle karşılık verdi.

Rekabetin En Farklı Galibiyetleri

Fenerbahçe, rekabetin en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Diğer yandan, Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetine 2016 yılında 4-2 ve 2012 yılında 3-1'lik skorlarla ulaştı. İki takımın en gollü karşılaşması ise 30 Aralık 1984'te Antalya'da gerçekleşti ve Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Son 10 Maçta Fenerbahçe'nin Üstünlüğü

Takımların ligdeki son 10 maçı incelendiğinde, Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, Antalyaspor sadece 1 kez kazandı. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Bu süreçte Fenerbahçe 17 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da 1-0'lık skorla elde etti.

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