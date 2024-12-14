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Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir 33. Randevuda: Galibiyette Fark Açılıyor!

Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 33. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, önceki 32 maçta 18 galibiyetle önde.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:05
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir 33. Randevuda: Galibiyette Fark Açılıyor!

Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir 33. Randevu İçin Hazır

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, ligdeki 33. karşılaşmalarına çıkacaklar. Bu zamana kadar oynanan 32 maçta, Fenerbahçe 18 galibiyetle rakibini geride bırakırken, RAMS Başakşehir 11 kez maçı kazanmayı başardı. İki takım arasındaki 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Son 5 Maçta Fenerbahçe'nin Üstünlüğü

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. 2022-2023 sezonunda Kadıköy'de 1-0, deplasmanda ise 2-1 galip gelen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon rakiplerine karşı 4-0 ve 1-0'lık skorlarla zafer kazandı. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini 2-0 yenerek toplamda 10 gol atıp, sadece 1 gol yedi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Avantajı

Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, ligde Kadıköy'de 16 kez mücadele etti. Bu maçların 12'sinde Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye karşı 2 kez elenmede galibiyet elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 30 gol atarken, Başakşehir 10 golle yanıt verdi.

Son 11 Maçta Beraberlik Yok

İki takım arasında oynanan son 11 lig maçında ise tarafların galibiyet dağılımı Fenerbahçe lehine oldu; sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, RAMS Başakşehir 3 kez kazanmayı başardı. Taraflar, en son 2018-2019 sezonunda Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalmışlardı. Bu mücadele sonrası oynanan lig maçlarında beraberlik yaşanmadı.

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