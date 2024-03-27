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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam dedi

İrfan Can Avrupu liginin merceğindeydi. Peki Fenerbahçe ile mi yoksa yeni takımıyla mı yola devam edecek? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:29
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam dedi

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Fenerbahçe, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci'ye yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Sarı-lacivertli ekip, Kahveci'nin maaşını göz kamaştırıcı bir şekilde artırarak, gelecek sezondan itibaren 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkardı.

Bu sezona damga vuran performansıyla adından sıkça söz ettiren İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maçta boy gösterdi ve 14 gol atıp 11 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu. Bu etkileyici istatistikler, genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin radarına girmesine neden oldu. Ancak, Fenerbahçe yönetimi bu potansiyel transferi önlemek adına hızla devreye girdi ve Kahveci ile yeni bir sözleşme imzalama kararı aldı.

Kulübün iç transferdeki hamlesi, Türk futbolunun yetenekli isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceğini belirgin bir şekilde güvence altına aldı. Kahveci'nin sözleşme uzatma kararı, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı ve kulüp içindeki istikrarı pekiştirdi.

irfan can kahveci

Öte yandan, 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilirken, bu anlaşma aynı zamanda Türk futbolunda da bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Fenerbahçe'nin, genç ve yetenekli oyuncularına verdiği değeri bir kez daha ortaya koymasıyla, İrfan Can Kahveci'nin gelecek sezon ve sonrasındaki performansı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin yeni sözleşmesiyle birlikte hem takımın kalitesini artırmaya devam ediyor hem de genç yeteneklerin gelişimine olan inancını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu hamlenin, Türk futbolunda yeni başarılar ve heyecan dolu zaferlerin habercisi olması bekleniyor.

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