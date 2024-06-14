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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Avusturya Kampı'na başlıyor! İşte hazırlık maçları programı

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Avusturya Kampı'na çıkıyor! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının detayları ve programı. Takım, yeni sezon öncesinde formunu test edecek.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 13:57
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Avusturya Kampı'na başlıyor! İşte hazırlık maçları programı

FENERBAHÇE, JOSE MOURINHO İLE AVUSTURYA'DA HAZIRLIK MAÇLARINA BAŞLIYOR

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avusturya Kampı'na çıkıyor ve hazırlık maçlarını duyurdu. İşte detaylar:

AVUSTURYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Fenerbahçe, 2024-25 sezonuna hazırlık kapsamında Avusturya'da üç hazırlık maçı oynayacak. Jose Mourinho'nun liderliğinde gerçekleşecek kampta takım, formunu test edecek ve yeni sezon öncesinde uyum sağlamayı hedefleyecek.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Fenerbahçe resmi açıklamasında şu maç programını duyurdu:

6 TEMMUZ CUMARTESİ

Fenerbahçe vs Admira Wacker

Saat: 19:00

Yer: BSFZ ARENA

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Fenerbahçe vs Hajduk Split

Saat: 19:00

Yer: Merkur Arena

13 TEMMUZ CUMARTESİ

Fenerbahçe vs Strasbourg

Saat: 18:30

Yer: Merkur Arena

KAMPTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNÜŞ PLANLANIYOR

Fenerbahçe'nin Avusturya Kampı, 13 Temmuz 2024 tarihinde Strasbourg ile oynanacak maçın ardından sona erecek. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve yeni sezon için son rötuşları yapacak.

Bu kampta teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde oynanacak hazırlık maçları, takımın form durumu ve oyuncu uyumu açısından önem taşıyor. Mourinho'nun yönetiminde Fenerbahçe'nin performansı merakla bekleniyor.

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