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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ'ı Farklı Geçti

Fenerbahçe, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında BOTAŞ'ı 81-56 ile geçerek sezona galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:09
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ'ı Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Başladı

2023-2024 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, evinde BOTAŞ ile karşılaştı. Maç sonunda Fenerbahçe, rakibini 81-56'lık skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Fenerbahçe, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek sahasında galibiyet sevinci yaşadı. İlk çeyrekteki etkili oyunu, maçın genelinde sürdüren sarı-lacivertliler, genç ve dinamik kadrosuyla göz doldurdu.

İlk Haftanın Sonuçları

Bu sezon Ligin başlangıcında birçok takım çeşitli sürprizlere imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin performansı, taraftarları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

BOTAŞ, gelecek maçlarda daha iyi performans göstererek ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

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