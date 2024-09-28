Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BOTAŞ'ı Farklı Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Başladı

2023-2024 sezonunda ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, evinde BOTAŞ ile karşılaştı. Maç sonunda Fenerbahçe, rakibini 81-56'lık skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Fenerbahçe, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek sahasında galibiyet sevinci yaşadı. İlk çeyrekteki etkili oyunu, maçın genelinde sürdüren sarı-lacivertliler, genç ve dinamik kadrosuyla göz doldurdu.

İlk Haftanın Sonuçları

Bu sezon Ligin başlangıcında birçok takım çeşitli sürprizlere imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin performansı, taraftarları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.