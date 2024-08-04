Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Transfer: Ariel Atkins

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Bir Transfer

Sarı-lacivertli ekip, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Washington Mystics forması giyen ABD'li guard Ariel Atkins'i kadrosuna dahil etti.

Bir Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe, resmi açıklamasıyla birlikte 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başarıları

Ariel Atkins, 2019 yılında Washington Mystics ile WNBA şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'nda milli takımıyla altın madalya kazandı.