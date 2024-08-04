Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Transfer: Ariel Atkins

Fenerbahçe, WNBA yıldızı Ariel Atkins ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:27
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Yeni Transfer: Ariel Atkins

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Önemli Bir Transfer

Sarı-lacivertli ekip, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Washington Mystics forması giyen ABD'li guard Ariel Atkins'i kadrosuna dahil etti.

Bir Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe, resmi açıklamasıyla birlikte 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başarıları

Ariel Atkins, 2019 yılında Washington Mystics ile WNBA şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'nda milli takımıyla altın madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!