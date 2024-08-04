Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan McBride ile Ayrılık

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Ayrılık

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan oyuncu Kayla McBride ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında, 2020 yılından bu yana takımla birlikte olan McBride'ın, ailevi sebeplerden ötürü 2024-25 sezonunda Amerika’da kalmak istediği ifade edildi.

Kayla McBride’ın Başarıları

Açıklamada, "Çubuklu formamızla sayısız zaferde ve tarihi başarılarımızda büyük pay sahibi olan Kayla McBride, dört sezon boyunca sarı-lacivert renklere olan aidiyetiyle ön plana çıktı. Her zaman ailemizin bir parçası olarak kalacaktır" denildi.

Son Sezon Performansı

Kayla McBride, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 19.3 sayı ve 5.5 asist ortalamaları ile dikkat çekti.

Yönetim, McBride’a gösterdiği performans ve katkıları için teşekkür ederek, ileride yollarının bir kez daha kesişeceği umudunu paylaştı.