Fenerbahçe Kaptanı Yağmur Uraz 300. Gol Sevinci Yaşıyor

Fenerbahçe'nin Yıldızı Yağmur Uraz, 300. Gol Sevinci

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Yağmur Uraz, Trabzonspor deplasmanında attığı 300. golle önemli bir başarıya imza attı. Bu gol, Türk kadın futbol tarihinde 300 gole ulaşan ilk oyuncu olma unvanını ona kazandırdı. Uraz, 377 maçta bu rekoru kırmanın mutluluğunu yaşadı.

Şampiyonluk Hedefi ve Maç Analizleri

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, Uraz, “300. golü atmak benim için çok sevindiriciydi. Son iki yılda bu stadyumda beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldığımız maçlarımız olmuştu, bu maçta net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum,” şeklinde konuştu. Ayrıca, takımda daha fazla yetenekli forvet çıkarmanın önemine dikkat çekti.

Totemleriyle İlgili Düşünceleri

Uraz, maç öncesinde yaptığı totemlerden de söz ederken, “Aslında bu konuda oldukça pimpirikliyim. Önemli totemlerim var; saç tokam, tekmeliğim ve kramponumun değişmemesi gerektiğine inanıyorum,” dedi. Bu totemlerin kendisine özel bir güç kattığını düşündüğünü belirtti.

Şampiyonluk ve Gelecek Planları

Fenerbahçe’nin önümüzdeki derbi maçları hakkında konuşan kaptan, “Galatasaray ile oynayacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak,” dedi. Uraz, futbol kariyerinin sonrasında teknik direktörlük yapmak istediğini ve öğrendiklerini genç sporculara aktararak onlara ilham vermek istediğini vurguladı.

Kadın Futbolunun Gelişimi Hakkında

Uraz, kadın futboluna olan ilginin arttığını ve bunu sağlayan faktörlerin başında büyük takımların lige katılımının yer aldığını ifade etti. “Son 3-4 yılda kadın futbolu çok daha görünür hale geldi. Kız çocukları futbol oynama konusunda daha fazla cesaret buluyor,” dedi. Kadın futbolunun geleceği hakkında umut dolu olduğunu belirtti.