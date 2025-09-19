Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig 6. hafta provaları Can Bartu Tesisleri'nde sürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için sabah saatlerinde hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ilk olarak salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı ve ardından sahada sürdürüldü.

Futbolcular antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Seans, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.