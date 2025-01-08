Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe'de Hazırlıklar Devam Ediyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüp, bu önemli maç öncesindeki hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Antrenman

Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktik idmanın ardından bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Hazırlıklarda Dikkat Çeken Detaylar

Fenerbahçe Kulübü, yarınki karşılaşma öncesi antrenman bilgilerini "Hazırlıklar sürüyor" ifadesiyle paylaşarak dikkat çekti. Bu yaklaşım, taraftarların heyecanını artırıyor.

Başkan Ali Koç'un Basın Toplantısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün gerçekleştireceği basın toplantısında kulübün Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağına dair önemli bilgiler verecek. Sarı-lacivertlilerin kupaya katılmaması durumunda, futbol A takımı ligde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.