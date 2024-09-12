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Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Amrabat da takımla ilk antrenmanını yaptı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:34
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır

Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Bugünkü idman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Sonrasında sahada çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Amrabat Takıma Katıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofian Amrabat, takımıyla birlikte ilk idmanını gerçekleştirdi. Fas Milli Takımı'nın kampından dönen Amrabat, antrenman sırasında bireysel çalışma yaptı.

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