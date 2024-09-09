Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe'den Kasımpaşa Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yürütülen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Fenerbahçe'nin antrenmanı, pas çalışması uygulamaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Takım, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanmak için gayret gösteriyor.