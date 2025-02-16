Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-1 ile Geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın gelişiminde önemli anlar yaşandı.

İlk Yarıda İki Gol

Fenerbahçe, 52. dakikada ikinci golünü buldu. Sağ kanatta topu alan Mert Müldür, rakibinden sıyrılarak penaltı noktası önüne Oğuz Aydın'a pas verdi. Aydın'ın müdahalesiyle top ağlarla buluştu ve skoru 2-0'a getirdi.

Kasımpaşa'nın Yanıtı

62. dakikada Kasımpaşa, Winck'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada Fall'ın kafasıyla bulduğu golle 2-1'lik skoru elde etti.

Kritik Anlar ve Üçüncü Gol

64. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında En-Nesyri, kaleci tarafından son anda engellendi. Ancak 71. dakikada Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri, kalecinin üzerinden aşırarak topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puan sıralamasında önemli bir adım atmış oldu.