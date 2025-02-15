Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: Sakat ve Ceza Sınırındaki Oyuncular Dikkat Çekiyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile yarın karşı karşıya gelecek. 6 eksik ile sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:26
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: Sakat ve Ceza Sınırındaki Oyuncular Dikkat Çekiyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Konuk Ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa ile kıyasıya bir mücadeleye çıkıyor. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın yönetimini hakem Ali Şansalan üstlenecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Son Başarılar ve Hedefler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu başarıyla birlikte, sarı-lacivertliler son 13 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmemiş durumda.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanarak formunu sürdüren ekip, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada girmeye hazırlanıyor.

Altı Eksik Oyuncu Maçta Olmayacak

Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe, 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku takımdan eksik olacak. Ayrıca, sarı kart cezası bulunan Sebastian Szymanski da maçı izlemek zorunda kalacak.

Bu oyunculara ek olarak, sakatlığını atlatmış olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdüren kaleci Dominik Livakovic de karşılaşmada görev alamayacak.

Derbi Öncesi Sınırda İsimler

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncusu ile dikkat çekiyor. Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde, derbide takımlarını yalnız bırakma riski taşıyor.

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