Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün Hakem Ataması

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasını Ozan Ergün yönetecek

Hakem atamaları

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe — Kayserispor maçını İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Ozan Ergün yönetecek.

Yardımcı hakemler

Maçta Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yardımcı hakem olarak görev yapacak. 4. hakem olarak ise Oğuzhan Aksu atanmıştır.

Maç bilgileri

Karşılaşma 09 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Not

Hakem Ozan Ergün, Kayserispor'un bu sezon ilk maçını yönetecekken, Fenerbahçe'nin ise ikinci maçını yönetecek.

