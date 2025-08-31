Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu nun transferi konusunda Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

Resmi açıklama ve bonservis

Fenerbahçe nin paylaşımında, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Hakan Safi'den uçakta ilk paylaşım

Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu ile uçakta Türkiye'ye gelirken bir paylaşım yaptı. Safi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!"

Gelişmelerle ilgili resmi süreç; İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.