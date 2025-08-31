DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.457.567,09 0,15%

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı; oyuncu İstanbul'a transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için davet edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:07
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu nun transferi konusunda Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulübün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

Resmi açıklama ve bonservis

Fenerbahçe nin paylaşımında, "Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Hakan Safi'den uçakta ilk paylaşım

Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu ile uçakta Türkiye'ye gelirken bir paylaşım yaptı. Safi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!"

Gelişmelerle ilgili resmi süreç; İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı
2
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması
3
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele
5
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
6
Wilfried Singo İstanbul'da: Galatasaray'a Transfer Yolunda
7
Beşiktaş, Lausanne Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta