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Fenerbahçe Kış Transfer Döneminde 4 Yıldızla Kadrosunu Güçlendirdi

Fenerbahçe, kış transfer döneminde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı ve 4 isimle yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:06
Fenerbahçe Kış Transfer Döneminde 4 Yıldızla Kadrosunu Güçlendirdi

Fenerbahçe Transfer Döneminde Kadrosunu Güçlendiriyor

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun 2. transfer ve tescil döneminde 4 futbolcu ile kadrosunu takviye etti. Sarı-lacivertliler, göze çarpan transferlerle güçlü bir ekip oluşturmayı hedefliyor.

Yeni İsimler Savunmada ve Hücumda

Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic ile savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi ile de hücumda ciddi bir güç kazandı. Kızılyıldız'dan transfer edilen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ancak 15. yabancı oyuncu olması nedeniyle lisansı çıkarılamadı.

Talisca İle Anlaşma Sağlandı

Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki en ses getiren transferi Anderson Talisca oldu. Daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Savunmaya Üç Yeni Takviye

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle savunma hattına 3 yeni oyuncu kattı. Aston Villa'dan gelen Diego Carlos ile 3,5 yıllık anlaşma yapılırken, Milan Skriniar sezon sonuna kadar Paris Saint-Germain'den kiralandı.

Transfer Döneminde 4 Oyuncu İle Yollar Ayrıldı

Fenerbahçe, kış transfer döneminde 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kiralık olarak gönderilen Emir Ortakaya geri dönüp Beerschot'a transfer olurken, Samet Akaydin da Çaykur Rizespor'a bonservisiyle gitti. Ayrıca Lincoln Henrique İngiltere Championship takımlarından Hull City'ye, Bartuğ Elmaz ise Slovenya ekibi Maribor'a kiralandı.

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