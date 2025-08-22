Fenerbahçe - Kocaelispor: Chobani Stadı'nda 21.30

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupalarındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. haftada Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Takımda 4 eksik

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Dorgeles Nene, ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak. Avusturya'nın Salzburg kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.