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Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile yeni sponsorluk anlaşması imzalayarak basketbol ve voleybol takımlarını destekleme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:31
Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile Önemli Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Nersan Holding ile büyük bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru olurken, Fenerbahçe Medicana kadın ve erkek voleybol takımlarına olan sponsorluğunu da sürdürüyor.

İmza Töreni Ülker Stadı'nda Gerçekleştirildi

İmza töreni, Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. Törene, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ve Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Nergiz ve Begüm Nergiz Birben katıldı.

Kızılhan: "Önemli Bir İş Birliği İçin Buradayız"

Toplantıda söz alan Burak Çağlan Kızılhan, Nersan Holding'in voleybol takımlarına olan desteğini sürdürmesinin önemini vurguladı. Kızılhan, "Nersan Holding'in Fenerbahçe Beko kol altı sponsoru olmasından dolayı mutluyuz. Takımımızı gönülden tebrik ediyorum ve bu anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Komsuoğlu: "Sezon Uzun, Hedefler Büyük"

Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun son dönemdeki başarılarını dile getirerek, "Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 11 maç sonunda 9 galibiyetle lider durumda. Sezon uzun, hedefler çok büyük. Bu zorlu maratonda her gün bir sonraki maça odaklanıyoruz" dedi.

Belgü: "Hedefimiz Hem Avrupa Hem de Türkiye Şampiyonluğu"

Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Nersan Holding'in desteklemesinin devam etmesinin önemine dikkat çekti. Belgü, "Hedefimiz hem Avrupa hem de Türkiye'de şampiyonluk. Bu sezon başarıları hep birlikte kutlayacağız" açıklamasında bulundu.

Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Nergiz ve Begüm Nergiz Birben, sporun ve sporcunun desteklenmesine devam edeceklerini belirtti. İmzaların atılmasının ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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