Fenerbahçe Lige Evinde İyi Başlıyor

Fenerbahçe Sezona Adana Demirspor ile Başlıyor

Sarı-lacivertli ekip, 2024-2025 Süper Lig sezonuna yarın oynayacağı Adana Demirspor maçıyla Kadıköy'de giriş yapacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin iç sahadaki açılış maçlarındaki başarılı geçmişini sürdürme fırsatını sunuyor.

Açılış Maçlarındaki Başarı Oranı

Fenerbahçe, lig tarihinde açılış maçlarını büyük bir çoğunlukla kazanmayı başardı. Şu ana kadar 42 iç saha açılış maçının 333 mağlubiyet yaşadı. Yalnızca 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004 sezonunda ise İstanbulspor karşısında sahasında kaybetti.

Son Yenilgi 2003 Yılında Gerçekleşti

Fenerbahçe, iç sahada oynadığı ilk hafta maçları içindeki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı. O sezon Şampiyonluk hedefiyle çıktığı ilk maçında İstanbulspor'a 3-0 kaybetti. Bu tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 82022-2023 sezonunda ise Ümraniyespor ile berabere kaldı.

Sezon Açılışlarındaki Genel Performans

Fenerbahçe, geçmiş sezonlarda oynadığı ilk hafta maçlarında toplamda 66 karşılaşma gerçekleştirdi ve bunlardan 43'ünü kazanmayı başardı. Bu mücadelelerde 13 kez rakipleriyle berabere kalırken, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin İlk Hafta Maçları

Fenerbahçe'nin tarihindeki sezona başlangıç maçlarıyla ilgili bazı önemli sonuçlar:

1959: Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 3-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2003: Fenerbahçe-İstanbulspor: 0-3

Fenerbahçe-İstanbulspor: 2023: Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1

Fenerbahçe, yarın oynayacağı karşılaşmayla birlikte hem sezonu açacak hem de taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.