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Fenerbahçe-Lille Maç Öncesi Mourinho ve Müldür Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Lille karşısında tur atlamak için hazır. Mourinho, Ferdi'nin kalmasını umduğunu ve zorlu ligi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:10
Fenerbahçe-Lille Maç Öncesi Mourinho ve Müldür Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe-Lille Maçına Doğru

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa'nın 1 numaralı kupasına katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Jose Mourinho'dan Açıklamalar

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatın elemeleri etkilemediğini belirterek, "Bu tür ülkelerde çalıştığınızda direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Türk takımlarının Avrupa'daki performansını yükseltmesi gerekiyor" dedi.

Mourinho, Lille başkanına yönelik açıklamalarda da bulundu: "Ne dedikleri umurumda değil. Rakiplerin bana karşı olmasını tercih ederim. Futbolda geçmişiniz, başarılarınız olduğunda bunu ödediğiniz bedel olarak görebilirsiniz."

Adana Demirspor maçından sonra Galatasaray'a yaptığı yorumları değerlendiren Mourinho, Türkiye liginde maçların zor geçtiğini ve sahada mücadele etmenin önemini vurguladı. Ayrıca, takımdan ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de, "Umarım Ferdi takımda kalır, ama bunun benim elimde olmadığını biliyorum" dedi.

Mert Müldür'ün Motive Edici Sözleri

Mert Müldür, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu olarak tur atlama hedefini dile getirdi. "Yarın galip gelmemiz gereken bir maç. Mutlaka tur atlamak istiyoruz" dedi.

Mert, Türkiye Süper Ligi'nin zorluğuna dikkat çekerek, "Hepimizin hedefi turu geçmek. Ligin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, taraftar desteğinin önemine de değinen Mert, statların dolmasını umduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa'nın Lille takımını konuk edecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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