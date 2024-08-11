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Fenerbahçe Lille Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşı için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:27
Fenerbahçe Lille Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Fenerbahçe, Lille Maçı İçin Hazırlık Yapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun rövanşında, Fenerbahçe 13 Ağustos Salı günü Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kritik mücadele için hazırlıklarına hızla başladı.

Antrenman Detayları

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre, hazırlıklar Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho eşliğinde gerçekleştiriliyor. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Sona ermeden önce, sahada kuvvet ve core çalışmaları yapıldı. Son olarak, futbolcular dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yenilenme Çalışmaları

Adana Demirspor karşılaşmasında sahada ilk 11'de yer alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmaları ile bitirdi. Bu hazırlıkların ardından, Fenerbahçe, yarın yapacağı son antrenmanla Lille maçına hazır hale gelecek.

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